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2024
В Ростове-на-Дону молодая девушка упала с высотки на Западном
6 ноября, 17:42
В Таганроге мужчина выпал из окна ЖК прямо на глазах у соседей
30 октября, 19:00
В Аксае 38-летняя женщина выпала из окна высотки
29 октября, 11:05
Тело иностранной студентки нашли на козырьке общежития в Ростове-на-Дону
27 октября, 13:07
Парень выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону
6 октября, 10:08
Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону
20 сентября, 19:46
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека
5 июля, 17:50
Тело девушки обнаружили под окнами высотки в Волгодонске
В городе Волгодонске произошла трагедия — молодая девушка погибла, выпав с балкона одного из многоэтажных домов, сообщает donday.ru.
21 апреля, 11:37
«Откуда-то вообще сверху летел»: мужчина выпал из окна дома в Ростове
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпал мужчина, сообщили очевидцы в соцсетях.
12 апреля, 12:34
Школьница выпала из окна пятого этажа жилого дома в Батайске
27 января, 07:48
2023
В Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой
16 декабря 2023, 17:18
В Таганроге ребенок погиб, выпав из открытого окна
В Ростовской области из окна выпал ребенок и скончался от полученных травм, сообщили в региональном УМЧС.
4 сентября 2023, 13:41
Упавшая на вывеску зоомагазина психолог скончалась в Ростовской области
21 августа 2023, 12:23
В Ростове назвали подробности о семье, где муж напал на супругу и выпал из окна
14 августа 2023, 12:44
Выпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августа
В Ростове-на-Дону из окна дома выпала девушка и скончалась от полученных травм, сообщает Telegram-канал «Ростов главный».
11 августа 2023, 12:25
Дети устроили опасные игры на окне 8 этажа дома в Ростове-на-Дону
3 августа 2023, 04:50
Появились кадры стрельбы в центре Таганрога, где неизвестный открыл огонь по прохожим
В Сеть попало видео, на котором неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим из окна пивной.
30 июля 2023, 11:13
Девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону в ночь на 21 июля
В Ростове-на-Дону из окна дома выпала девушка и упала на тротуар, сообщили очевидцы в соцсетях.
21 июля 2023, 08:35
В Батайске пятилетняя девочка выпала из окна 3 июля
В Батайске маленький ребенок выпал из окна многоквартирного дома, сообщают СМИ.
4 июля 2023, 11:25

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