Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 22 января 1971, город Сальск Ростовской области
Образование: Ростовская-на-Дону Государственная академия строительства, специальность «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», квалификация - инженер – строитель
Партия: "Единая Россия"
Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «РостовАвтоДор». Депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва.
Старший прораб Сальского открытого акционерного общества «СУ-105»
Старший прораб государственного унитарного предприятия Ростовской области «Зерноградское ДРСУ»
Главный инженер Зерноградского дорожного ремонтно-строительного участка Государственного унитарного предприятия «Ростовавтодор»
Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «Зерноградское ДРСУ»
Заместитель министра автомобильных дорог, транспорта и связи РО Министерства автомобильных дорог, транспорта и связи РО
Исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Монтажгазспецстрой», г. Ростов-на-Дону
Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «Родионово-Несветаевское ДРСУ»
Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «Азовское ДРСУ»
Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «РостовАвтоДор»
По требованию Ростехнадзора Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 50 тысяч рублей компанию "Ростовавтодор" (гендиректор Окунев Владимир Владимирович), которая построила дорогу с отклонением требований проектной документации, сообщается в документах суда.
Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод». Исковое заявление с требованием признать РЛЗ банкротом подало государственное унитарное предприятие "РостовАвтоДор".
По требованию Ростехнадзора Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 50 тысяч рублей компанию "Ростовавтодор", которая построила дорогу с отклонением требований проектной документации, сообщается в документах суда.
Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод», говорится в документа на сайте «Электронное правосудие».