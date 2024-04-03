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Окунев Владимир Владимирович

Окунев Владимир Владимирович

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 22 января 1971, город Сальск Ростовской области

Образование: Ростовская-на-Дону Государственная академия строительства, специальность «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», квалификация - инженер – строитель

Партия: "Единая Россия"

Социальные сети

Резюме

Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «РостовАвтоДор». Депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва.

Биография

1993 - 1999

Старший прораб Сальского открытого акционерного общества «СУ-105»

1999 - 2002

Старший прораб государственного унитарного предприятия Ростовской области «Зерноградское ДРСУ»

2002 - 2003

Главный инженер Зерноградского дорожного ремонтно-строительного участка Государственного унитарного предприятия «Ростовавтодор»

2003 - 2009

Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «Зерноградское ДРСУ»

2009 - 2011

Заместитель министра автомобильных дорог, транспорта и связи РО Министерства автомобильных дорог, транспорта и связи РО

2011 - 2011

Исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Монтажгазспецстрой», г. Ростов-на-Дону

2012 - 2012

Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «Родионово-Несветаевское ДРСУ»

2012 - 2016

Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «Азовское ДРСУ»

2016 - По настоящее время

Директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «РостовАвтоДор»

Медиапортрет

Медиапортрет

По требованию Ростехнадзора Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 50 тысяч рублей компанию "Ростовавтодор" (гендиректор Окунев Владимир Владимирович), которая построила дорогу с отклонением требований проектной документации, сообщается в документах суда.

Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод». Исковое заявление с требованием признать РЛЗ банкротом подало государственное унитарное предприятие "РостовАвтоДор".

Материалы СМИ

"Ростовавтодор" оштрафовали за построенную не по проекту дорогу

По требованию Ростехнадзора Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 50 тысяч рублей компанию "Ростовавтодор", которая построила дорогу с отклонением требований проектной документации, сообщается в документах суда.

Суд признал банкротом Ростовский лакокрасочный завод

Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод», говорится в документа на сайте «Электронное правосудие».

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