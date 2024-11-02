rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ольга Земскова

Выбрать дату
2024
На заводе в Мурманске рассказали, почему асфальт сходит со снегом
26 апреля, 10:43
2023
Эксперты: Деятельность «Единой России» одобряют более 50% избирателей
16 февраля 2023, 17:55
Тюменцам рассказали о новом штамме COVID-19 «кракен»
11 января 2023, 18:33
2022
Мэрия Кирова сообщила о работе транспорта в новогоднюю ночь
28 декабря 2022, 17:21
Буцаев: Биржа ВМР теперь находится на сайте Российского экологического оператора
30 ноября 2022, 16:26
РЭО: Прием заявок на “Зеленую премию” завершен
22 ноября 2022, 15:36
В ООН приняли документ о «репарациях» Киеву
16 ноября 2022, 11:12
Россия пока не сможет развивать собственную микроэлектронику
16 ноября 2022, 11:08
Стала известна программа Первого Российского винодельческого форума
15 ноября 2022, 18:32
Бизнес-встречи, новые партнерства и 2,5 тыс. посетителей стендов Страхового Дома ВСК
15 ноября 2022, 13:27
Синоптики: в Тюмени ударят морозы - ожидается похолодание до -18
12 ноября 2022, 07:59
Суперкомпьютер сказал, когда вымрет человечество
11 ноября 2022, 15:09
Стало известно, какие авиакомпании навязывают покупки клиентам
11 ноября 2022, 09:13
Озвучили новый список льгот для пенсионеров
11 ноября 2022, 09:11
Губернатор ХМАО распустила оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
10 ноября 2022, 19:11
Страховой Дом ВСК вместе с ДОМ.РФ запустит пилотирование цифровой ипотеки
10 ноября 2022, 15:05
Кириенко: Лекторы общества "Знание" ведут свою работу в Донбассе с марта месяца
9 ноября 2022, 15:16
Владислав Засыпко. Донецкий «комар», о котором написана баллада
8 ноября 2022, 18:56
План выполнен - в Курской области области достроили последние 8 ФАПов
8 ноября 2022, 16:38
Кроссоверы EXEED доступны в Газпромбанк Автолизинге со скидкой до 18%
8 ноября 2022, 11:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика