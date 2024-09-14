В Ростовской области 8-летний мальчик с онкологией отдает часть пенсии на СВО

Второклассник из Ростовской области Максим четыре года болеет онкологией. Около года назад ребенок принял решение отправлять часть своей пенсии по инвалидности на помощь бойцам на СВО. Восьмилетний мальчик сам предложил это родителям, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».