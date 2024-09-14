rostovgazeta.ru
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Онкология

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Сентябрь
Жителей Ростова-на-Дону массово проверят на наличие раковых опухолей
В Ростове проведут бесплатный приём по выявлению опухолей шеи и головы, сообщили специалисты НМИЦ онкологии Минздрава.
14 сентября, 08:11
Июнь
В Ростовской области скончался мальчик с онкологией, эвакуированный из Китая
В Ростовской области скончался маленький ребенок, который боролся с онкологией, сообщает «Южный федеральный».
11 июня, 07:50
Май
В Ростове реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансер
В Ростове-на-Дону реконструируют Областную клиническую больницу №2 и построят онкологический диспансер. Правительство области инвестирует около 10 миллиардов в оба проекта, распоряжения с подписью губернатора Голубева размещены на портале правовой информации региона.
23 мая, 11:22
В Ростове-на-Дону планируют открыть отделение радиотерапии
22 мая, 19:25
В Ростовской области 8-летний мальчик с онкологией отдает часть пенсии на СВО
Второклассник из Ростовской области Максим четыре года болеет онкологией. Около года назад ребенок принял решение отправлять часть своей пенсии по инвалидности на помощь бойцам на СВО. Восьмилетний мальчик сам предложил это родителям, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».
22 мая, 15:27
В Ростовской области больница затягивала направления пациентов к онкологу
В Ростовской области Росздравнадзор провел внеплановую проверку в Зерноградской больнице и выявил нарушения в оказании медицинской помощи. За это учреждению придется выплатить более 70 тысяч, сообщает ведомство.
14 мая, 09:11
Апрель
Новые отделения для лечения больных раком построят в Ростове
11 апреля, 15:30
Донские ученые научили нейросети быстро диагностировать рак у пациентов
В Ростовской области ученые одного из вузов создали метод диагностики рака при помощи искусственного интеллекта, об этом сообщили в пресс-службе университета.
9 апреля, 15:05
Февраль
Ростовские онкологи назвали первые симптомы рака
29 февраля, 05:16
Искусственный интеллект будут использовать для диагностики онкологии у дончан
26 февраля, 13:21
Жители Ростовской области разводятся из-за бедности и не могут попасть к онкологам
22 февраля, 15:45
Донские онкологи назвали виды рака, которым часто болеют жители Ростовской области
1 февраля, 17:42

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