Оперативно-розыскные мероприятия

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Политолог Михайлов предупредил о новых задержаниях судей в Ростовской области
19 сентября, 09:49
В Ростове избрали меру пресечения замначальнику УЭБиПК, подозреваемому во взятках
8 февраля, 14:53
На главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки
В Ростовской области глава администрации Кагальницкого района Вадим Сидоров стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки, сообщили в региональном УФСБ.
9 января, 08:48
2023
Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону
27 сентября 2023, 08:24
ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге
22 сентября 2023, 09:48
ФСБ задержала жителя в Ростовской области за покупку секретных военных изделий
В Ростовской области задержали мужчину, который пытался купить секретную военную продукцию, сообщили в региональном УФСБ.
22 августа 2023, 12:05

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