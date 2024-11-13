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Опрос в Ростовской области

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2024
В Ростове работодатели запрещают брать больничный из-за острого дефицита кадров
13 ноября, 09:00
Власти Ростовской области уверены, что жители довольны транспортом и ЖКХ
2 февраля, 17:24
2023
Ростовская полиция опросит дончан, насколько коррумпированы сотрудники ГИБДД
В Ростовской области проведут опрос жителей о проявлениях коррупции в рядах сотрудников ГИБДД, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
6 июня 2023, 13:43
Ненависть донских водителей к велодорожкам оказалась самой сильной в России
В Ростовской области 20% опрошенных водителей оказались негативно настроены к развитию велоинфраструктуры, сообщает Drom.
25 апреля 2023, 08:29

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