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Органы опеки

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Апрель
Двух раздетых потерявшихся маленьких детей нашли в поселке Ростовской области
В поселке Грэс в Красном Сулине неравнодушные люди спасли двоих потерявшихся детей, которые блуждали по улицам, сообщает телеграм-канал Don Mash.
16 апреля, 08:32
Ноябрь 2023
«Я позвоню братьям!»: мать-одиночка из Ростова стала жертвой травли соседей-мигрантов
30 ноября 2023, 14:20
Сентябрь 2023
Бойца СВО пытаются вернуть к дочери в Гуково из-за смерти ее матери
15 сентября 2023, 12:51
Август 2023
В Ростовской области осудили мужчину за продажу чужих детей цыганам
В Ростовской области огласили приговор одному из участников банды, которая занималась торговлей детьми, сообщили в региональном УСКР.
2 августа 2023, 09:35
Июль 2023
Стало известно, как в Ростовской области воровали детей для продажи цыганам
В Ростовской области назвали подробности уголовного дела, связанного с кражей детей у цыган, сообщили в региональном УСКР.
25 июля 2023, 09:11
Жителей Ростовской области будут судить за похищение и продажу детей цыганам
В Ростовской области будут судить пять человек, которые похищали и продавали детей, сообщили в региональной прокуратуре.
5 июля 2023, 13:09

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