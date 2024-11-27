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Оружие

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Ноябрь
Главу Минтранса арестовали в Ростове по статье о хранении и сбыте оружия
27 ноября, 17:47
Октябрь
«Мы его сами судить будем»: как Чикатило пытались убить в зале Ростовского облсуда
Дело известного серийного убийцы начали слушать в Ростовском областном суде в апреле 1992 года. Один из милиционеров рассказал, как родственники жертв пытались устроить самосуд над Андреем Чикатило во время слушаний.
19 октября, 09:22
В Ростовской области начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа
6 октября, 10:46
В Ростовской области задержали бывшего следователя с крупным арсеналом оружия
3 октября, 12:18
Сентябрь
Итоги пятницы: Ростовская область не спит из-за атак БПЛА, а М-4 готовится к пробкам
27 сентября, 19:03
В Ростовской области начинается сезон охоты на бобров, выдр и ланей
27 сентября, 13:28
Жителя Ростова-на-Дону задержали за хранение крупной партии оружия и взрывчатки
24 сентября, 09:40
Расстрелявший продавца в пивнушке в Ростове хулиган получил реальный срок
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор 18-летнему хулигану, который устроил стрельбу в пивном ларьке. Парень отправится в колонию общего режима на полтора года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
24 сентября, 09:12
Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге
Спустя сутки полиция разыскала парня, который распугал прохожих в Таганроге, размахивая пистолетом за рулем Lada, сообщает региональное ГУ МВД.
19 сентября, 18:02
Итоги среды: в Ростовской области люди с оружием ходят по магазинам и ездят за рулем
18 сентября, 17:04
В Ростовской области неизвестные обстреляли музей истории
18 сентября, 14:04
Охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую
8 сентября, 11:56
В Ростовской области стартует сезон охоты на ондатр и серых куропаток
В начале сентября на территории Ростовской области начнется сезон охоты на ондатр и серых куропаток, сообщает региональный Минприроды.
2 сентября, 11:42
Август
В Ростовской области начинается сезон охоты на барсуков и серых воронов
14 августа, 15:34
Жителей Ростовской пугают новой пандемией и атакуют змеи
8 августа, 17:38
Июль
Напавшего на полицейских мужчину убили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону убили мужчину, который напал на сотрудников полиции, сообщили в региональном УМВД.
22 июля, 13:57
Политолог Михайлов предложил упростить продажу оружия в Ростовской области
19 июля, 13:11
В Ростове проверят двоих сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключенных
10 июля, 14:52
Июнь
В Ростовской области подорвали 50-килограммовую бомбу
В Ростовской области обнаружили пятидесятикилограммовую бомбу. Ее подорвали на полигоне, сообщает региональное МЧС.
26 июня, 14:05
«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова
17 июня, 07:25

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