«Мы его сами судить будем»: как Чикатило пытались убить в зале Ростовского облсуда

Дело известного серийного убийцы начали слушать в Ростовском областном суде в апреле 1992 года. Один из милиционеров рассказал, как родственники жертв пытались устроить самосуд над Андреем Чикатило во время слушаний.