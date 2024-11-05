rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Осадки

Выбрать дату
Ноябрь
На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов
На этой неделе в Ростове-на-Дону значительно улучшатся погодные условия: закончатся дожди, стихнет ветер, а также потеплеет до +11 градусов, следует из прогноза синоптиков.
5 ноября, 11:18
Стало известно, когда в Ростовской области стихнет штормовой ветер
5 ноября, 08:43
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
1 ноября, 05:32
Октябрь
Стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону
После затяжной теплой осени в Ростов-на-Дону придут небольшие морозы. Какую погоду ждать с декабря по февраль, читайте в материале RostovGazeta.
30 октября, 16:04
Дожди испортят погоду в Ростове к выходным
24 октября, 13:31
Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь
После аномально жаркого лета и теплого сентября непонятно, чего ждать от ноября. RostovGazeta узнала прогноз на последний месяц осени в 2024 году для разных муниципалитетов Ростовской области.
23 октября, 16:07
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростовской области
22 октября, 07:37
Проливные дожди и штормовой ветер накроют Ростов-на-Дону к выходным
22 октября, 07:34
Бабье лето и +17 градусов тепла неожиданно вернутся в Ростовскую область
21 октября, 12:46
Проливные дожди накроют на выходных Ростовскую область
В ближайшие выходные в Ростовской области продолжат идти проливные дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
18 октября, 08:35
Мощный ливень и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую область
В ближайшие дни ожидается сильный дождь в Ростовской области. О прогнозе погоды 13 октября сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.
11 октября, 06:23
Сезон дождей надвигается на Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ожидаются дожди. Когда прогнозируют осадки, сообщает платформа «Яндекс. Погода».
9 октября, 13:05
Уйдет под воду: мощные ливни накроют Ростов-на-Дону
В Ростове дожди прогнозируют пять дней подряд, начиная с вечера 8 октября, следует из данных на платформе «Яндекс. Погода».
3 октября, 06:09
Сентябрь
Появились новые кадры сильнейшей пыльной бури в Ростове-на-Дону
29 сентября, 14:18
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области
В ближайшие сутки, 26 сентября, в Ростовской области ожидаются заморозки, из-за которых в регионе объявили штормовое предупреждение.
25 сентября, 09:44
Дожди и похолодание до +1 градуса надвигаются на Ростовскую область
Синоптики прогнозируют дожди в Ростовской области днем 24 сентября, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
24 сентября, 05:07
После солнечных выходных всю Ростовскую область накроет затяжным ливнем
После солнечных теплых выходных в Ростовской области прогнозируют дожди. По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», 24 и 25 сентября зальет практически все районы региона.
18 сентября, 18:22
Стало известно, во сколько начнется дождь в Ростове 17 сентября
Синоптики спрогнозировали дождь в Ростове на карте осадков, актуальная информация появилась на платформе «Яндекс.Погода».
17 сентября, 06:36
Синоптики сообщили, когда Ростовскую область накроет дождями и похолодает
Стало известно, когда дожди вернутся в Ростовскую область, об этом говорится в прогнозе синоптиков на ближайшую неделю.
16 сентября, 07:17
До +6 градусов похолодает в Ростовской области
Резкие похолодания надвигаются на Ростовскую область, сообщили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
14 сентября, 15:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика