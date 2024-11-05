Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь

После аномально жаркого лета и теплого сентября непонятно, чего ждать от ноября. RostovGazeta узнала прогноз на последний месяц осени в 2024 году для разных муниципалитетов Ростовской области.