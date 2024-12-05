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Оскорбление

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2024
Следователи проверят ситуацию с грубым обращением с малышами в детсаду Таганрога
5 декабря, 13:07
В Таганроге воспитательница унизила ребенка за отказ надевать шорты
5 декабря, 10:38
Юрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернете
28 октября, 08:26
Оскорбительные суши и убежище от радиации: за что судились донские компании в марте
8 апреля, 09:29
Оскорбивший бойцов СВО блогер из Ростовской области решил пойти фронт
В Ростовской области 19-летний блогер Илья Чеботарев заявил о намерении отправиться в зону СВО после скандала с оскорблением военных и россиян в целом, об этом сообщили СМИ.
2 апреля, 12:53
Стримершу оштрафовали в Батайске за оскорбление участников СВО
В Ростовской области оштрафовали местную жительницу за дискредитацию ВС РФ в Интернете, сообщили корреспонденту RostovGazeta в Объединенной пресс-службе судов.
2 апреля, 07:27
В Ростовской области наказали обвиненного в избиении кадета директора школы
Власти Ростовской области сообщили о результатах проверки в учебном учреждении «Шахтинский генерала Я. П. Бакланова казачий кадетский корпус», подробностями поделилась пресс-секретарь Вероника Силина.
9 января, 13:41
2023
В Ростовской области осудили мужчину, который обматерил следователя
29 декабря 2023, 11:58
В Ростове-на-Дону силовики проверят телеграм-канал, где унижают и травят детей
24 ноября 2023, 05:30
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
В Ростове-на-Дону огласили приговор блогеру Сергею Рулеву, которого обвинили в совершении трех преступлений, сообщают СМИ.
7 июля 2023, 04:58

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