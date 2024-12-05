Оскорбление

Оскорбивший бойцов СВО блогер из Ростовской области решил пойти фронт

В Ростовской области 19-летний блогер Илья Чеботарев заявил о намерении отправиться в зону СВО после скандала с оскорблением военных и россиян в целом, об этом сообщили СМИ.