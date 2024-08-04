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Осолонение Азовского моря

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Август
Ростовский ученый рассказал о главной причине нашествия медуз в Азовском море
О европейском опыте решения проблемы с засильем медуз в Азовском море поделился доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».
4 августа, 08:30
Июнь
Ученые сообщили о вымирании леща и тарани в Азовском море
Ростовская область может остаться без леща и тарани в связи с тенденцией к засолонению Азовского моря, считают сотрудники Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
16 июня, 05:30
Май
Запас тарани в Азовском море упал до критического уровня
В Ростовской области отмечается сокращение биоресурсов в Азовском море. За последние 6 лет запасы уменьшились на 66% из-за снижения речного стока и осолонения морских вод. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель руководителя АзНИИРХ Николай Господарев.
11 мая, 05:11
Март
«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море
Рыбные запасы в Азовском море могут сократиться из-за нового обитателя, рассказал доктор биологических наук Олег Степаньян.
15 марта, 12:55
Ноябрь 2023
Ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море
15 ноября 2023, 13:27

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