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Остались без воды

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2024
Жители Гукова рассказали, как два дня сидят без воды пока на улице текут реки
2 октября 2024, 10:55
Две улицы Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей
4 июня 2024, 17:37
2023
Жители поселка Залесье под Батайском остались без воды из-за укладки нефтепровода
10 сентября 2023, 12:26
Когда включат горячую воду жителям домов в Ростове-на-Дону в июне и июле
21 июня 2023, 14:03

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