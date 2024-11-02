rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Остановка

Выбрать дату
2024
Разлетелась на осколки: штормовой ветер разнес остановку в Ростове в дребезги
2 ноября, 10:56
Ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября
21 октября, 17:02
На остановке в центре Ростова-на-Дону выросли настоящие арбузы
19 октября, 10:26
Водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и Университетского
22 сентября, 15:03
В Ростове-на-Дону оштрафовали водителя автобуса, который высадил четырех детей
17 сентября, 09:38
«Ветрюган адский!»: в Ростове-на-Дону снесло остановку
17 сентября, 08:45
В центре Ростова-на-Дону до конца года запретят парковку автомобилей
27 августа, 07:26
Жителей Ростовской пугают новой пандемией и атакуют змеи
8 августа, 17:38
В Ростове-на-Дону неизвестные из машины расстреляли остановку с людьми
В Ростове-на-Дону в ночное время неизвестные открыли огонь из оружия по остановке, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».
8 августа, 08:18
В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице 1-й Конной Армии
28 июля, 16:03
В Ростове-на-Дону запретят парковку возле Перинатального центра
2 июля, 07:42
Легковушка разнесла остановку на Вавилова в Ростове
Водитель Lada Granta пострадал после столкновения с остановочным комплексом в Ростове, рассказали в управлении ГИБДД.
23 мая, 16:58
В Ростове-на-Дону запретят стоянку на улице Освобождения
На улице Освобождения в Ростове-на-Дону запретят стоянку и остановку машин с 1 мая, сообщили в городском Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
15 апреля, 06:53
В Таганроге неизвестный ночью снес остановку и сбежал
Неизвестный водитель ночью устроил ДТП в Таганроге, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
14 апреля, 05:45
В Ростове 6 апреля продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча
6 апреля, 07:46
В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна
В Ростове ограничили движение пешеходов и парковку на улице Шаумяна из-за аварийного дома, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
6 февраля, 16:09
2023
«Двери не закрываются»: автобусы на Каменке в Ростове приходят забитыми
14 ноября 2023, 07:27
Новые остановки общественного транспорта появятся в Ростове в 2024 году
В Ростове занимаются обустройством новых остановок общественного транспорта, сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.
4 ноября 2023, 06:35
Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону
31 октября 2023, 07:28
Ростовчане заявили о катастрофической нехватке троллейбусов
31 октября 2023, 05:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика