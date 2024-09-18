Осторожность

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2024
Научрук Гидрометцентра: штормовой ветер накроет Ростовскую область
В ближайшие сутки в Ростовской области сила порывов ветра сохранится на уровне 22 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра.
18 сентября, 05:44
В Таганроге водитель протаранил остановку общественного транспорта
В Таганроге автомобиль протаранил остановку на улице Ленина, обстоятельствами аварии поделились в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
13 апреля, 17:46
В Ростовской области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе»
23 марта, 11:24
В Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля
22 февраля, 15:19
Мокрый снег и дожди обрушатся на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
26 января, 11:01
2023
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом падении обледеневших деревьев
15 декабря 2023, 11:28
Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и штормовым ветром
9 декабря 2023, 18:16
Жителей в Ростовской области предупредили о заморозках и сильном ветре
9 декабря 2023, 09:08
«Ребятам не завидую»: альпинисты в Ростове моют окна, несмотря на ледяной дождь
8 декабря 2023, 14:00
Гололед покроет улицы Ростова-на-Дону с 28 по 30 ноября
27 ноября 2023, 18:03
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон
25 ноября 2023, 14:45
Юрист разъяснил ростовчанам, почему не следует перезванивать на незнакомые номера
24 октября 2023, 19:28
Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 5 сентября
5 сентября 2023, 11:25

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