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Отключение света в Ростове

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2024
Ростовчан оставят без электричества с 13 по 19 мая. Рассказываем, где не будет света
Свет будут отключать в Ростове из-за ремонтных и технических работ, сообщили в «Донэнерго».
11 мая 2024, 07:59
Сотни жителей Ростова оставят без электричества в конце февраля
Из-за работ на объектах электроснабжения в Ростове пройдут массовые отключения света, предупредили в городской администрации.
23 февраля 2024, 07:13
Ростов второй день остается без света. Рассказываем, когда дадут электричество
Несколько СНТ и многоквартирных домов остались без света 14 января в Ростове, сообщили в «Донэнерго».
14 января 2024, 15:12
Новые отключения света произошли в Ростове и Азове 14 января
В Ростове-на-Дону, а также в Азове 14 января отключили электричество, сообщает «Донэнерго»
14 января 2024, 06:40
Сотни жителей Ростова останутся без света в первую рабочую неделю января
Несколько домов в Ростове останутся без электричества 10 и 11 января, сообщили в «Донэнерго».
8 января 2024, 08:24
2023
Голубев рассказал об обеспечении энергетиков в Ростовской области
17 декабря 2023, 07:50
Западный в Ростове остался без света. Рассказываем, когда дадут электричество
Из-за аварии на сетях электричества частично нет в Железнодорожном и Советском районах Ростова, заявили в «Донэнерго».
9 сентября 2023, 07:36
Поставщик электроэнергии отказался восстанавливать свет на Стабильной в Ростове
Поставщик электроэнергии самоустранился от восстановления подачи ресурса на улицу Стабильную, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
7 сентября 2023, 07:58
Жители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях
Жители Советского и Железнодорожного районов Ростова частично остались без электричества из-за аварии, сообщили в «Доэнерго».
11 августа 2023, 14:59
Экстремальная жара оставила без воды и электричества жителей СНТ в Ростове
9 августа 2023, 15:42
Жуткий хлопок напугал жителей Западного в Ростове 16 июня
Жители Западного микрорайона сообщили, что слышали жуткий хлопок 16 июня, об этом они пишут в соцсетях.
16 июня 2023, 11:45
Жители Западного остались без света и воды днем 16 июня
Электричество и вода пропали у жителей Ростова из-за ЧП 16 июня, сообщают очевидцы.
16 июня 2023, 11:34
Сотни ростовчан останутся без электричества 11 и 12 мая
В Ростове 11 и 12 мая запланированы отключения электричества, предупредили в «Донэнерго».
11 мая 2023, 05:28
В Ростове пройдут массовые отключения света из-за ремонта с 6 и по 7 апреля
В Ростове-на-Дону в четверг и пятницу, 6 и 7 апреля, будут отключать электричество на нескольких улицах, сообщили в Донэнего.
6 апреля 2023, 06:17

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