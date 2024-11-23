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Отключение воды в Ростове

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2024
Тысячи жителей Ростова-на-Дону оставят без воды на сутки. Где ждать отключений?
23 ноября, 11:09
Часть Ростова оставят без воды на 24 часа 5 марта
На сутки с 5 по 6 марта в части Ростова ограничат водоснабжение, сообщил водоканал.
1 марта, 15:52
Подачу воду ограничат на сутки в Ростове 27 февраля
На нескольких улицах Ростова не будет воды 27 февраля, сообщили в департаменте ЖКХ.
23 февраля, 08:54
Часть Ростова останется без воды на сутки с 7 февраля
В Ростове на сутки собираются ограничить водоснабжение в Первомайском районе города, об этом сообщили представители компании АО «Ростовводоканал».
5 февраля, 10:24
Центр Ростова оставят без воды на сутки 31 января
Холодную воду отключат в десятках домов Ростова из-за плановых работ, рассказали в городской администрации.
28 января, 18:22
Детсад и поликлиника: Темерник в Ростове на сутки оставят без воды из-за новостройки
Из-за подключения новостройки к водопроводному коллектору несколько домов на Северном на сутки останутся без воды, сообщил ростовский водоканал.
14 января, 07:40
2023
Чиновники и обычные горожане на сутки останутся без воды в Ростове
В центре Ростова на сутки ограничат водоснабжение, сообщил городской водоканал.
17 октября 2023, 08:25
В центре Ростова на сутки отключат воду из-за установки гидрантов
В Ростове ограничат водоснабжение на сутки 11 октября, сообщили в городском водоканале.
9 октября 2023, 16:19
Сотни жителей Ростова на сутки останутся без холодной воды 28 сентября
В Ростове на нескольких улицах на сутки отключат холодную воду, сообщил городской водоканал.
27 сентября 2023, 18:04
Водоснабжение больше, чем на сутки ограничат сразу в нескольких СНТ Ростова
В Ростове в нескольких СНТ почти двое суток не будет воды, сообщили в водоканале.
9 сентября 2023, 10:55
Жители центра Ростова останутся без воды на сутки 12 сентября
Отключение водоснабжения планируется на ряде улиц Ленинского района 12 сентября, сообщили в ростовском водоканале.
9 сентября 2023, 08:42
Жители сразу нескольких улиц Ростова останутся без воды на сутки 4 сентября
Водоснабжение ограничат на нескольких улицах Ростова 4 сентября, сообщили в водоканале города.
1 сентября 2023, 15:17
В Ростове устранили прорыв трубопровода на улице Орбитальной
26 августа 2023, 16:44
Сразу два района Ростова на сутки останутся без холодной воды
В Ростове на сутки ожидается отключение холодной воды в двух районах города, сообщили в водоканале.
20 августа 2023, 09:31
Жители нескольких районов Ростова на сутки остались без воды 17 августа
Жители нескольких улиц в Ростове на сутки остались без холодной воды, о ее отключении предупреждал водоканал города.
17 августа 2023, 08:44
Экстремальная жара оставила без воды и электричества жителей СНТ в Ростове
9 августа 2023, 15:42
Горячую воду снова отключат у жителей Ростова на пять дней
Новые отключения горячей воды запланированы в Ростове в августе, сообщили в «Ростовских тепловых сетях».
9 августа 2023, 15:30
Жители Нахичевани в Ростове на сутки останутся без воды с 8 августа
4 августа 2023, 16:26
Жители Западного в Ростове остались без воды из-за порыва на водопроводе
В проходном коллекторе на Коммунистическом проспекте произошёл водопроводный порыв, без воды остались жильцы 15 домов, рассказали в администрации Ростова.
16 июля 2023, 10:41
В Ростове решили проблему с водоснабжением СНТ «Урожай»
Водоснабжение восстановили в СНТ «Урожай» в Ростове, сообщили в администрации города.
13 июля 2023, 09:01

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