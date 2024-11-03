rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Отключения света

Выбрать дату
Ноябрь
С 5 ноября пройдут массовые отключения света в Ростове-на-Дону
В Ростове запланированы массовые отключения света с начала рабочей недели. Список адресов, где не будет электричества, опубликовал «Донэнерго».
3 ноября, 08:21
Октябрь
Сотни домов в Ростове оставят без электричества с 28 октября
Массовые отключения света запланированы в Ростове в начале рабочей недели. Актуальный график опубликовал Донэнерго.
26 октября, 05:20
Тысячи ростовчан остались без электричества с 23 октября
Массовые отключения света в Ростове начались в 09:00 мск 23 октября, следует из графика Донэнерго.
23 октября, 06:57
Сентябрь
В Ростовской области ввели веерные отключения света из-за пожаров
16 сентября, 15:30
В разгар рабочей недели в Ростове тысячи жителей оставят без света
Посреди рабочей недели тысячи жителей Ростова останутся без света, актуальный график отключений электричества опубликован на сайте «Донэнерго».
11 сентября, 05:16
Август
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 августа
17 августа, 05:26
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа
9 августа, 05:46
Июль
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 29 и по 31 июля
27 июля, 05:38
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 22 и по 26 июля
20 июля, 04:40
«Три дня без света и воды»: жители Батайска сообщили, зачем вышли к «Донэнерго» ночью
19 июля, 21:52
Итоги недели: в Ростовской области страдали от атак дронов и веерных отключений света
14 июля, 16:36
Невыносимая жара принесла в Ростове-на-Дону отключения света и смерти
10 июля, 12:00
Генпрокурор России потребовал восстановить электроснабжение в Ростовской области
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно принять меры из-за многочисленных перебоев в снабжении электричеством в Ростовской области, сообщили в надзорном ведомстве.
9 июля, 18:40
Веерные отключения света из-за жары снова пройдут в Ростовской области
9 июля, 08:44
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 8 и по 14 июля
6 июля, 06:11
Июнь
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 8 июля
29 июня, 05:11
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 июня
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества из-за технических работ на оборудовании, сообщает «Донэнерго».
15 июня, 06:18
Май
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 20 и по 26 мая
18 мая, 06:11
Апрель
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 15 и по 20 апреля
В Ростове-на-Дону на следующей неделе будут отключать электричество по нескольким улицам, сообщает «Донэнерго».
13 апреля, 05:07
Март
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 5 апреля
30 марта, 07:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика