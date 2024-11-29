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2024
В Ростове-на-Дону открылся музей истории города
29 ноября, 18:18
Музей истории Ростова-на-Дону откроется в сентябре
28 августа, 13:26
2023
Донскую публичную библиотеку капитально отремонтируют в Ростове
25 декабря 2023, 11:24
Власти рассказали, будут ли открывать аэропорт в Ростове после краснодарского
13 декабря 2023, 12:31
Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в Аксае
В Аксае открыли памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу, который в годы Великой Отечественной войны командовал переправой через Дон, сообщает пресс-служба Театра Вахтангова.
23 сентября 2023, 06:30
Ученые считают, что на территории Ростова жили древнейшие люди в Евразии
Территория, где сейчас расположен Ростов-на-Дону, может быть древнейшим местом обитания человека в Евразии, сообщили археологи.
19 сентября 2023, 12:44
Открытие кенгуру-глэмпинга в Ростовской области отложили на неопределенный срок
В Ростовской области могут перенести открытие кенгуру-глэмпинга в Красносулинском районе, сообщают СМИ.
26 июля 2023, 07:01
В Левенцовке открыли еще один корпус детского сада на 140 мест
Открытие второго по счету корпуса детского сада №25 прошло в Левенцовском районе Ростова, сообщили в региональном правительстве.
22 июля 2023, 07:23
После открытия обхода Аксая у губернатора остались замечания к «Автодору»
Губернатор Василий Голубев рассказал, что госкомпания «Автодор» еще не в полном объеме завершила работы по строительству обхода Аксая, прозвучало в передаче «О главном».
5 июля 2023, 05:33
2022
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17 марта 2022, 08:37

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