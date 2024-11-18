rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Отопительный сезон

Выбрать дату
2024
Ростов-на-Дону не получил паспорт готовности к зиме четвертый год подряд
18 ноября, 16:39
Власти Ростова сообщили, когда дадут тепло во все дома города
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что отопление во всех многоквартирных домах в городе появится до конца текущей недели.
21 октября, 09:45
Горожане показали, как в ЦГБ Гукова подготовили трубы теплоснабжения к зиме
16 октября, 04:26
В многоквартирные дома дали отопление в Ростовской области
Отопительный сезон начался 15 октября в трети муниципалитетов Ростовской области, сообщает региональное правительство.
15 октября, 18:37
Итоги недели: Новочеркасск будоражили обысками, а в Ростове спорили из-за отопления
13 октября, 17:13
Глава администрации Ростова-на-Дону назвал дату начала отопительного сезона
10 октября, 10:35
Власти Ростова-на-Дону запустили опрос населения, когда давать отопление
10 октября, 10:15
Стало известно, сколько домов в Ростове готовы к отопительному сезону
К отопительному сезону подготовили более 90% многоквартирных домов Ростова, сообщил глава администрации города в своем telegram-канале 17 сентября.
17 сентября, 19:45
Более 10 млрд рублей уйдет на подготовку к отопительному сезону на Дону
2 сентября, 08:41
Губернатору Голубеву указали на плохую подготовку к отопительному сезону на Дону
В прокуратуре Ростовской области сообщили о значительных недочетах в работе властей по подготовке к отопительному сезону.
22 мая, 13:25
Рядом с центральным рынком Ростова из-под земли забил кипяток
13 апреля, 13:07
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
4 апреля, 15:04
Стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону
4 апреля, 10:09
В Ростове жители плавятся от жары, пока полиция ловит нелегальных мигрантов
2 апреля, 15:29
Из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях
В Ростове власти вынесли на голосование горожан решение о завершении отопительного сезона, подробности появились в Telegram-канале Алексея Логвиненко.
2 апреля, 12:31
2023
Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на холодные батареи в Ростовской области
22 ноября 2023, 12:12
В Батайске в пожаре заживо сгорел 54-летний мужчина
В Батайске на улице Иноземцева пожар унес жизнь местного жителя, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
15 ноября 2023, 07:58
Долг теплоснабжающих компаний Ростовской области превысил 843,4 млн рублей
12 октября 2023, 16:01
Какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью
12 октября 2023, 06:37
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
10 октября 2023, 17:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика