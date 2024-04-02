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Отопительный сезон 2023-2024 годов в Ростове-на-Дону

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Апрель
В Ростове жители плавятся от жары, пока полиция ловит нелегальных мигрантов
2 апреля, 15:29
Из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях
В Ростове власти вынесли на голосование горожан решение о завершении отопительного сезона, подробности появились в Telegram-канале Алексея Логвиненко.
2 апреля, 12:31
Ноябрь 2023
Губернатор Ростовской области назвал «неважной бумажкой» паспорт готовности к зиме
22 ноября 2023, 11:54
Шесть городов, включая Ростов, не получили паспорт готовности к зиме
Ростов, Волгодонск, Азов и другие муниципалитеты не получили паспорта готовности к отопительному сезону, следует из данных на сайте Ростехнадзора.
17 ноября 2023, 18:08
Октябрь 2023
Итоги недели: Ростовскую область признали грустной, а ее жители мерзнут без отопления
Ростовская область вошла топ-3 несчастных регионов, тем временем жители Ростова до конца октября могут остаться без отопления, а синоптики прогнозируют скорые холода после короткого бабьего лета.
15 октября 2023, 14:06
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
10 октября 2023, 17:57
В Ростовской области готовятся к холодам и разыскивают пропавших без вести
9 октября 2023, 15:02
Ростов и Таганрог не получили акты готовности к отопительному сезону
9 октября 2023, 14:30
Итоги недели: шаманы защищают Ростов от угроз, а на рынке ловят мигрантов-уклонистов
8 октября 2023, 15:25
Включать отопление в Ростовской области начнут с 9 октября
Отопительный сезон начинается в Таганроге Ростовской области уже 16 октября, соответствующий документ подписал глава местной администрации Андрей Фатеев.
6 октября 2023, 17:52
Август 2023
Власти Ростова рассказали о готовности города к отопительному сезону 2023–2024 годов
В Ростове к будущему отопительному сезону готовы 64% многоквартирных домов, подробностями подготовки города к зиме поделился глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
1 августа 2023, 12:48

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