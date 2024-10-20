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Отопительный сезон в Ростове

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Октябрь 2024
Ростовчанам предлагают массово жаловаться на отопление в прокуратуру
20 октября 2024, 07:47
Власти рассказали, куда жаловаться на холодные батареи в Ростове
Включение отопления идёт по графику, утверждённому администрацией города, напомнили в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова.
17 октября 2024, 14:53
Глава администрации Ростова Логвиненко сообщил, когда в дома дадут тепло
В Ростове завершился опрос населения о старте отопительного сезона, его итогами поделился глава городской управы Алексей Логвиненко.
11 октября 2024, 10:42
Сентябрь 2024
Мощности ТЭЦ-2 хотят увеличить для решения проблем с отоплением в Ростове
Минэнерго России утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2025 год, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.
11 сентября 2024, 15:24
Апрель 2024
Рядом с центральным рынком Ростова из-под земли забил кипяток
13 апреля 2024, 13:07
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
4 апреля 2024, 15:04
В Ростове жители плавятся от жары, пока полиция ловит нелегальных мигрантов
2 апреля 2024, 15:29
Из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях
В Ростове власти вынесли на голосование горожан решение о завершении отопительного сезона, подробности появились в Telegram-канале Алексея Логвиненко.
2 апреля 2024, 12:31

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