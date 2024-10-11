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Отопительный сезон в Ростовской области

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2024
Глава администрации Ростова Логвиненко сообщил, когда в дома дадут тепло
В Ростове завершился опрос населения о старте отопительного сезона, его итогами поделился глава городской управы Алексей Логвиненко.
11 октября 2024, 10:42
Ростов-на-Дону не успели подготовить к отопительному сезону
17 сентября 2024, 14:56
2023
Губернатор Ростовской области назвал «неважной бумажкой» паспорт готовности к зиме
22 ноября 2023, 11:54
Шесть городов, включая Ростов, не получили паспорт готовности к зиме
Ростов, Волгодонск, Азов и другие муниципалитеты не получили паспорта готовности к отопительному сезону, следует из данных на сайте Ростехнадзора.
17 ноября 2023, 18:08
Итоги недели: Ростовскую область признали грустной, а ее жители мерзнут без отопления
Ростовская область вошла топ-3 несчастных регионов, тем временем жители Ростова до конца октября могут остаться без отопления, а синоптики прогнозируют скорые холода после короткого бабьего лета.
15 октября 2023, 14:06
Отопление в Ростове начнут включать с 11 октября
9 октября 2023, 15:50
В Ростовской области готовятся к холодам и разыскивают пропавших без вести
9 октября 2023, 15:02
Ростов и Таганрог не получили акты готовности к отопительному сезону
9 октября 2023, 14:30
Итоги недели: шаманы защищают Ростов от угроз, а на рынке ловят мигрантов-уклонистов
8 октября 2023, 15:25
В части Ростовской области начнут включать отопление с 9 октября
7 октября 2023, 14:17
Включать отопление в Ростовской области начнут с 9 октября
Отопительный сезон начинается в Таганроге Ростовской области уже 16 октября, соответствующий документ подписал глава местной администрации Андрей Фатеев.
6 октября 2023, 17:52
Голубев назвал недопустимыми все отключения горячей воды в Ростове дольше 14 дней
Нарушение нормативов отключения горячего водоснабжения недопустимы, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
26 апреля 2023, 17:37

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