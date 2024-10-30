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Оцепление

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2024
Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники
30 октября, 18:44
В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова
6 апреля, 14:25
Школу №54 эвакуировали и оцепили в Ростове-на-Дону из-за упавшего квадрокоптера
В Ростове-на-Дону провели эвакуацию в школе №54 в среду, 28 февраля, сообщает Donday.
28 февраля, 11:31
2023
Воинскую часть оцепили в Ростовской области
23 ноября 2023, 13:16
ВСУ могли атаковать беспилотником воинскую часть в Ростовской области
В Ростовской области одну из воинских частей мог атаковать украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash.
23 ноября 2023, 12:12
В Ростове оцепили торговый центр «Мега» вечером 13 ноября
13 ноября 2023, 18:15
Стали известны подробности оцепления рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону правоохранители пришли на рынок «Темерник» в среду, 27 сентября, и оцепили его, сообщили местные жители в соцсетях.
27 сентября 2023, 09:37
Многоэтажку эвакуировали на Сельмаше в Ростове из-за подозрительной коробки 4 июля
В Ростове-на-Дону на улице Сержантова оцепили территорию из-за подозрительной коробки, сообщает корреспондент RostovGazeta.
4 июля 2023, 19:49

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