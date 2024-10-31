rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ожоги

Выбрать дату
2024
В горбольнице № 20 Ростова закроют единственный на юге детский ожоговый центр
31 октября, 14:29
Уголовное дело возбудили в Ростове из-за падения второклассника в колодец
Глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело после падения мальчика в колодец в Ростове, сообщает СКР.
6 сентября, 19:14
В Ростове эвакуировали 15 гостей бара, а бармена увезли на скорой. Что там произошло?
15 августа, 11:15
В Ростове-на-Дону спасли подростка с ожогами 70% поверхности тела
В Ростове-на-Дону удалось спасти несовершеннолетнего, которого ударило током, сообщили в региональном Минздраве.
8 августа, 11:10
Дым видно за много километров: частный дом взорвался в Семикаракорске
В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв бытового баллонного газа, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
26 июня, 14:43
Годовалый мальчик умер в Ростовской области, выпив средство для прочистки труб
16 февраля, 10:04
Ожоги и открытый перелом: что стало с работниками после взрыва на заводе в Шахтах
17 января, 14:08
Стала известна возможная причина взрыва на заводе в Шахтах
17 января, 11:36
2023
В Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщика
24 декабря 2023, 05:36
Житель в Ростове-на-Дону сжег гараж с находившимся внутри людьми
29 ноября 2023, 13:47
Взрыв сероводорода предотвратили на левом берегу в Ростове
В Ростове-на-Дону удалось предотвратить детонацию на складе, который охватило пламенем, сообщили в региональном УМЧС.
18 октября 2023, 10:42
В Ростовской области погиб 12-летний мальчик, забравшийся на вагон поезда
16 октября 2023, 16:05
В Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге
14 октября 2023, 14:03
Один человек погиб в загоревшемся складе в Ростовской области
В Ростовской области пожар на складе унес жизнь одного человека, сообщили в региональном УМЧС.
12 октября 2023, 05:45
В Сети появилось видео с места страшного пожара в Ростове, где заживо сгорел мужчина
14 августа 2023, 16:43
Глава Неклиновского района показал последствия падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко опубликовал снимки с последствиями падения БПЛА в хуторе Дарагановка.
30 июля 2023, 20:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика