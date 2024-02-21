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Ozon

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Февраль
Ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon
21 февраля, 04:30
Ноябрь 2023
Когда пройдет «черная пятница» в Ростовской области
3 ноября 2023, 11:29
Июль 2023
Труд нелегальных мигрантов использовал склад OZON в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили нелегальных мигрантов во время проверки комплекса в Аксайском районе, сообщили в областном УМВД.
26 июля 2023, 08:56
Силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области в поисках нелегальных мигрантов
В Ростовской области силовики пришли с проверками на складской комплекс в Аксайском районе, сообщили в региональном УМВД.
26 июля 2023, 07:50
Осужденные в Ростовской области будут работать в маркетплейсе
Ozon запускает проект, в рамках которого предложит работу осужденным, в том числе в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе компании.
24 июля 2023, 08:23

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