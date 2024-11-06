Обидчивого монтажника в Ростове будут судить за обрезанную страховку коллеги

В Ростове мстительный монтажник обрезал страховку коллеги после ссоры, а после угрожал полиции ножом при задержании, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.