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Падение

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Ноябрь
В Ростове-на-Дону молодая девушка упала с высотки на Западном
6 ноября, 17:42
Октябрь
В Таганроге мужчина выпал из окна ЖК прямо на глазах у соседей
30 октября, 19:00
В Аксае 38-летняя женщина выпала из окна высотки
29 октября, 11:05
Тело иностранной студентки нашли на козырьке общежития в Ростове-на-Дону
27 октября, 13:07
Министр Рачаловский сообщил о неурожае картофеля в Ростовской области
16 октября, 18:55
Снесло ветром: рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах
В Ростовской области строитель, ремонтировавший крышу школы искусств, сорвался с высоты и разбился насмерть, пишет издание «КВУ».
15 октября, 10:28
Сентябрь
Под окнами многоэтажки в Таганроге нашли мертвым молодого парня
В микрорайоне Русское поле в Таганроге парень выпал из окна многоэтажного дома, сообщают очевидцы в telegram-каналах.
26 сентября, 05:54
Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре Ростова
16 сентября, 18:38
В Ростовской области 15-летний ученик выпал из окна школы
16 сентября, 13:45
В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынка
8 сентября, 08:51
Август
Женщина выпала из окна и погибла в Батайске
21 августа, 11:13
Июль
Появились страшные кадры падения с высоты артиста цирка в Ростове-на-Дону
15 июля, 09:39
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека
5 июля, 17:50
Апрель
Тело девушки обнаружили под окнами высотки в Волгодонске
В городе Волгодонске произошла трагедия — молодая девушка погибла, выпав с балкона одного из многоэтажных домов, сообщает donday.ru.
21 апреля, 11:37
Февраль
Боец ММА Зайналов рассказал о своем падении с 10 этажа в Ростове-на-Дону
17 февраля, 05:39
Обидчивого монтажника в Ростове будут судить за обрезанную страховку коллеги
В Ростове мстительный монтажник обрезал страховку коллеги после ссоры, а после угрожал полиции ножом при задержании, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
1 февраля, 14:10
Январь
Упавший с 10 этажа боец ММА Зайналов из Ростова мечтает вернуться на ринг
27 января, 14:21
Боец поп-ММА Магомед Зайналов выпал с 10 этажа в Ростове
24 января, 14:43
Декабрь 2023
Штормовое предупреждение в Ростовской области из-за гололеда продлили на 13 декабря
12 декабря 2023, 12:23
МЧС рассказало ростовчанам, как правильно падать на гололеде
Для жителей Ростова-на-Дону подготовили инструкцию о том, как правильно падать на землю во время гололеда, сообщили в региональном УМЧС.
11 декабря 2023, 13:33

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