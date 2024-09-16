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Падение дерева

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2024
Общественник рассказал, почему дерево упало на ребенка в Батайске
16 сентября, 16:54
Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил почти полсотни деревьев
16 сентября, 12:49
2023
На Пушкинской в Ростове рухнуло обледеневшее дерево
12 декабря 2023, 11:21
Выбиты окна и балконы: огромное дерево рухнуло на многоэтажку в центре Ростова
19 ноября 2023, 07:59
Огромная ветка рухнула на мужчину в центре Ростова-на-Дону днем 28 июня
В Ростове-на-Дону на проспекте Ворошиловский большая ветка упала на прохожего, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
29 июня 2023, 05:52
Глава администрации Ростова рассказал о состоянии пострадавшей от упавшего дерева
Жительницу Ростова-на-Дону, которая пострадала из-за падения дерева, доставили в больницу, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
19 мая 2023, 05:39
Дерево упало на женщину и два автомобиля в Ростове-на-Дону днем 18 мая
В Ростове-на-Дону рухнувшее дерево придавило женщину и повредило два автомобиля, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
18 мая 2023, 14:06
2022
В Ростовской области женщину насмерть придавило упавшим деревом
В Гуково упавшее из-за сильного ветра дерево стало причиной гибели женщины средних лет, об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.
11 октября 2022, 18:18

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