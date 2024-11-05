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Падение деревьев

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2024
Логвиненко рассказал о масштабах разрушений в Ростове после сильного ветра
5 ноября, 09:47
«Ждем новой беды»: жители Ростова массово жалуются на сухие деревья в городе
18 сентября, 10:37
2023
«Нет света — нет жизни»: дончане требуют от губернатора Голубева ввести режим ЧС
16 декабря 2023, 10:18
Более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра
16 декабря 2023, 08:18
«Потопы, разрушения и эвакуация»: что натворил ураган в Ростовской области
27 ноября 2023, 11:10
Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды
В Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в городской администрации.
11 июля 2023, 14:05

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