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Падение ракеты

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Март
Военные сбили две ракеты С-200 в воздушном пространстве Ростовской области
В Ростовской области целью систем ПВО стали ракеты С-200, об этом рассказали военные.
25 марта, 14:11
Стало известно, какие ракеты сбили в Ростовской области
25 марта, 13:50
Сентябрь 2023
Байден решил передать Украине ракеты, способные достать до Ростова
23 сентября 2023, 18:54
Август 2023
Туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц
Месяц назад в Таганроге упала украинская ракета, туристы, посетившие город сегодня, рассказали RostovGazeta о своих впечатлениях о нем.
27 августа 2023, 15:40
В Ростовской области назвали цель экскурсий музея к месту падения ракеты в Таганроге
Экскурсия к месту падения ракеты в Таганроге носит познавательный и патриотический характер, заявили власти Ростовской области.
27 августа 2023, 12:34
Экскурсию в разрушенный ракетой музей организуют в Таганроге 28 августа
Таганрогский художественный музей организует экскурсию к месту падения ракеты, сообщают «Новые известия».
27 августа 2023, 08:36
Защиту Таганрога усилили после ракетной атаки 28 июля
В Таганроге после падения украинских ракет приняли решение усилить защиту воздушного пространства над городом, об этом рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.
2 августа 2023, 16:17
Июль 2023
В Таганроге из-за украинских ракет пришлось эвакуировать экспонаты музея
В Таганроге при взрыве украинских ракет пострадали экспонаты художественного музея, подробностями поделились донские СМИ.
31 июля 2023, 14:41
В Ростовской области разбираются с последствиями взрывов в Волгодонске и Таганроге
В Ростовской области взрываются гаражи, компании «ловят» на коррупции, а власти ищут деньги для выплат жертвам атаки ракет по Таганрогу.
31 июля 2023, 14:07
Проверку систем оповещения начали в Ростовской области после атаки на Таганрог
Работу системы оповещения проверили в субботу днем в городе Гуково Ростовской области, сообщила местная администрация.
30 июля 2023, 06:31
Система оповещения о ЧС не сработала в Таганроге перед взрывом ракеты
Жители Таганрога не услышали сигнала оповещения, когда ракета взорвалась у здания художественного музея и кафе «Чехов сад» в Таганроге, об этом они сообщили в соцсетях.
29 июля 2023, 07:06
Стали известны подробности о разрушениях в Таганроге после падения ракеты
Саперы продолжают работу на месте, где произошел взрыв в Таганроге, сообщил корреспондент RostovGazeta.
28 июля 2023, 17:14
Стена Таганрогского художественного музея обрушилась после взрыва 28 июля
Эпицентр взрыва после падения ракеты в Таганроге пришелся на территорию местного художественного музея, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
28 июля 2023, 14:42
Губернатор Голубев подтвердил падение ракеты в центре Таганрога 28 июля
Взрыв в Таганроге произошел из-за вероятного падения ракеты в центре города, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
28 июля 2023, 14:02
Жители в Ростовской области не поверили в падение ракеты
Жители Ростовской области не поверили в распространяемую в СМИ информацию о падении ракеты, сообщили они в соцсетях.
28 июля 2023, 04:51
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Часть жителей Ростовской области услышала сильный грохот, из-за которого задрожали стекла в их домах, пишет Donday.
27 июля 2023, 19:44

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