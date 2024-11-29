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Что такое тревожный чемоданчик и зачем он нужен
МЧС России призывает население иметь «тревожный чемоданчик» на случай любой экстренной ситуации. RostovGazeta рассказывает, что может понадобиться и куда все сложить.
29 ноября, 19:24
2023
Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове
Охранники на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону рассказали, что пожар начался внутри одной из палаток, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
1 декабря 2023, 12:42
Топ-5 мест для зимней рыбалки в Ростовской области
26 ноября 2023, 06:06
На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки
18 ноября 2023, 15:54
Сколько стоит отдых в глэмпинге в Ростовской области
В Ростовской области все популярнее становятся глэмпинги, которые совсем недавно появились в России. Что это такое и сколько в них стоит отдохнуть, в материале RostovGazeta.
6 июля 2023, 03:34

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