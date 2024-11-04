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Памятник

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Ноябрь
В Ростове-на-Дону отремонтируют мемориал «Крепостная стена» за 1 млн рублей
4 ноября, 09:30
Октябрь
Неверную дату рождения и отчество указали на памятнике Сергею Оганову в Ростове
20 октября, 12:00
Памятник «Журавли» в честь героев СВО появился в Ростове-на-Дону
В Ростове появился памятник «Журавли», который находится на Западной хорде, сообщают СМИ.
15 октября, 19:16
Бастрыкин потребовал доклад о памятнике с обвалившейся плиткой в Миллерово
10 октября, 13:43
Август
В Ростове-на-Дону доходный дом Чернова спасли от сноса
27 августа, 09:16
Июль
«Плита упала с треском, я испугалась»: в Ростове рушится родник Серафима Саровского
18 июля, 08:08
Доходный дом Гродзинского в Ростове-на-Дону стал памятником архитектуры
4 июля, 11:55
Июнь
В Ростове-на-Дону отреставрируют здание женского училища и дом виноделов
Экспертиза одобрила восстановление двух исторических зданий в Ростове-на-Дону. Памятники архитектуры подлежат капитальному ремонту, сообщает Единый государственный реестр заключений
24 июня, 09:02
Жительницу Ростовской области задержали за сжигание мусора в Вечном огне
Жительница Ростовской области вместе со знакомым бросили мусор в Вечный огонь в Сочи. Дончанке грозит срок за осквернение памятника, сообщает администрация курортного города в телеграм-канале.
21 июня, 12:56
Май
Памятник погибшим участникам спецоперации начали строить в Ростовской области
В Таганроге возводят стелу, посвященную погибшим на фронте военнослужащим, сообщил градоначальник Андрей Фатеев.
11 мая, 18:13
Март
Памятники рассыпаются в труху: могилы затопило на кладбище рядом с Батайском
10 марта, 12:08
В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям
5 марта, 15:11
Жители потребовали снести в Ростове скульптуру американского супергероя
Жительницу Ростова-на-Дону возмутила установленная на улице фигура, похожая на супергероя, сообщила она в соцсетях.
5 марта, 13:23
Памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове
В зоопарке Ростова появился памятник бегемоту Рифу, рассказала пресс-служба учреждения.
5 марта, 09:04
Февраль
Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому
22 февраля, 06:12
Похожую на фашистскую каску увидели на эскизе памятника героям СВО на Дону
Жители Ростовской области разглядели на проекте памятника героям СВО каску, которая, по их мнению, похожа на немецкую времен ВОВ, сообщает «Ерш».
21 февраля, 12:20
Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
21 февраля, 06:58
Итоги недели в Ростовской области: споры из-за Жванецкого и «купол безопасности»
18 февраля, 15:54
Музей в честь разведчика Вартаняна заложили в Ростове на скандальном участке
В Ростове началось строительство музея в честь разведчика Геворка Вартаняна, рассказал глава городской управы Алексей Логвиненко.
18 февраля, 10:36
В Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемоте
16 февраля, 07:51

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