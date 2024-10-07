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Памятники архитектуры

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Октябрь
Горбольницу № 4 в Ростове капитально отремонтируют за 124 миллиона рублей
Горбольница № 4 ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт в нескольких корпусах, информация об этом размещена на сайте госзакупок.
7 октября, 08:09
Январь
В Ростове появилась новая площадь Ошибки экскаваторщика
В Ростове появилась новая достопримечательность — Площадь Ошибки экскаваторщика, отметка появилась на «Яндекс. Карты».
20 января, 18:23
Декабрь 2023
Писатель Багдыков рассказал, как привлечь туристов в Ростов и Нахичевань
28 декабря 2023, 09:28
Более 220 фасадов домов привели в порядок в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области в этом году получилось провести ремонт фасадов 221 многоквартирного дома, рассказали в облправительстве.
26 декабря 2023, 08:51
Октябрь 2023
«Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дибров поразмышлял о Ростове
20 октября 2023, 10:44

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