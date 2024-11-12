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Парализовал движение

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Ноябрь
Западное шоссе под Ростовом сковали многокилометровые пробки
12 ноября, 06:58
Дорожные работы и ДТП спровоцировали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»
1 ноября, 13:11
Октябрь
В Ростове-на-Дону улицу Малиновского сковала пробка в 4 километра
29 октября, 09:56
Из-за двух ДТП затруднен въезд в Ростов-на-Дону с Восточного шоссе
27 октября, 17:17
Дорожные работы парализовали движение при въезде в Ростов со стороны Чалтыря
25 октября, 13:13
Перед Аксайским мостом на М-4 «Дон» образовался многокилометровый затор
22 октября, 10:12
Город встал: рекордные пробки сковали Ростов-на-Дону
18 октября, 16:14
Водителей предупредили об огромных пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области
11 октября, 15:43
Многокилометровый затор образовался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
10 октября, 11:26
Трасса М-4 «Дон» в Ростовской области встала в пробке из-за страшного ДТП
6 октября, 17:13
Столкновение двух грузовиков при въезде в Новочеркасск парализовало движение
6 октября, 12:19
Большая пробка парализовала въезд в Ростов-на-Дону со стороны Ленинакана
4 октября, 07:37
Машины встали в пробке на выезде на М-4 «Дон» из-за ремонта под Ростовом-на-Дону
3 октября, 09:02
Сентябрь
В Ростове-на-Дону образовалась пробка из-за ДТП с электробусом на Шеболдаева
27 сентября, 15:20
Пробка сковала въезд в город после матча ФК «Ростов» и «Динамо»
22 сентября, 16:58
Центр Ростова-на-Дону встал в пробках из-за выключенных светофоров
20 сентября, 12:59
Движение на М-4 парализовало под Ростовом из-за массового ДТП и дыма от пожара
15 сентября, 10:01
На М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово
11 сентября, 09:15
В Ростове-на-Дону ДТП на Нагибина образовало огромную пробку на трех улицах
4 сентября, 14:23
Август
В Ростовской области на М-4 «Дон» из-за ДТП выросла 11-километровая пробка
28 августа, 17:28

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