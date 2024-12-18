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Парень

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2024
Появились кадры из зала суда, где избрали меру пресечения «ростовскому маньяку»
18 декабря, 10:41
В Ростове на Левенцовке избили заступившегося за девушек парня
21 октября, 07:07
После смертельного ДТП под Волгодонском пропала пассажирка микроавтобуса
Экстренные службы сообщают об исчезновении пассажирки микроавтобуса, который попал в жуткое ДТП на трассе в Ростовской области. По информации регионального УГИБДД, местонахождение женщины пока неизвестно.
21 сентября, 20:04
Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге
Спустя сутки полиция разыскала парня, который распугал прохожих в Таганроге, размахивая пистолетом за рулем Lada, сообщает региональное ГУ МВД.
19 сентября, 18:02
В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынка
8 сентября, 08:51
В Ростове-на-Дону парень упал с Ворошиловского моста
21 июля, 08:54
В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем
24 апреля, 08:50
Ничего он не воняет: житель Ростова прячет живущего в квартире поросенка
Жители одного из ЖК Ростова недовольны соседством с необычным питомцем — минипигом по кличке Хрюгер. Чтобы избежать конфликта, его владелец Павел вынужден выгуливать свина в пять утра, сообщает Don Mash.
17 апреля, 15:54
Труп парня нашли на улице в Ростове-на-Дону
11 марта, 10:49
2023
«Умер до приезда скорой»: молодой парень упал с Ворошиловского моста в Ростове
14 ноября 2023, 05:03
Жительницу Воронежа заподозрили в совращении 14-летнего ростовчанина
Жительница Воронежа, заподозренная в совращении 14-летнего парня из Ростова-на-Дону, стала фигуранткой уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
11 июля 2023, 08:28
Житель Ростовской области принял незнакомца за преступника и забил до смерти утюгом
Жителя Ростовской области будут судить за убийство незнакомого человека утюгом, рассказали в УСКР по Ставропольскому краю.
6 июля 2023, 09:20

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