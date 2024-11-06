Топ необычных и странных мест: что посмотреть ростовчанам в соседнем Краснодаре

Туристы из Ростова-на-Дону всегда могут найти, чем себя занять в Краснодаре. Какие необычные места можно посетить и чем они удивят, в материале RostovGazeta.