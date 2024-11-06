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Парк

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Ноябрь
«Как понять животных?»: в парке Ростовской области мать выбросила ребенка из сумки
6 ноября, 17:17
Октябрь
Президент ФК «Ростов» Арутюнянц выкупил в пригороде отель с парком
29 октября, 11:00
Сентябрь
В Ростове-на-Дону у зоопарку присоединили территорию парка имени Октября
13 сентября, 12:57
Краевед призвал открывать инфостенды с историей Ростова по всему городу
6 сентября, 11:15
Август
В Ростовской области закроют три парка из-за клещей
18 августа, 15:36
Жители Ростова-на-Дону заявили о стремительно растущей свалке у парка Чуковского
4 августа, 11:22
Парк «Левобережный» в Ростове требует через суд отремонтировать вход
В Ростове-на-Дону парк «Левобережный» требует от подрядчика безвозмездно восстановить входную группу. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда региона.
2 августа, 15:11
Июль
Епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове
26 июля, 19:09
Май
Топ необычных и странных мест: что посмотреть ростовчанам в соседнем Краснодаре
Туристы из Ростова-на-Дону всегда могут найти, чем себя занять в Краснодаре. Какие необычные места можно посетить и чем они удивят, в материале RostovGazeta.
15 мая, 09:16
С 8-м марта! Создаем настроение в «женском» парке в Ростове-на-дону
3 мая, 11:05
Апрель
Любоваться тюльпанами или улочками Ростова: куда сходить на выходных 13 и 14 апреля
12 апреля, 08:50
ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае
В Ростовской области пресекли попытку хищения бюджетных средств при благоустройстве парка «Мухина балка» в Аксае, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.
3 апреля, 09:25
Март
Колесо обозрения и аттракционы запустят в парке «Лога» в Ростовской области
В Ростовской области в Парке «Лога» планируется запустить колесо обозрения, пишут СМИ.
19 марта, 06:54
На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»
Парк на территории ростовского ипподрома реально спроектировать «с нуля», заявил архитектор Андрей Дойницын.
15 марта, 14:56
Февраль
В Аксае начался судебный процесс из благоустройства парка «Мухина балка»
В Аксае чиновники судятся с подрядчиком благоустройства экопарка «Мухина балка», об этом сообщили донские СМИ.
28 февраля, 11:23
Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове
Госэкспертиза позволит приступить к второму этапу благоустройства парка на улице Вересаева в Ростове, об этом сообщили донские СМИ.
5 февраля, 06:26
Январь
На обслуживание двух уличных туалетов в центре Ростова выделили 4,5 млн рублей
18 января, 13:06
Госэкспертиза одобрила ремонт фонтана «Ротонда» в Ростове-на-Дону
В Ростове капитально отремонтируют фонтан «Ротонда», информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.
16 января, 15:31
В Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса
13 января, 17:26
Декабрь 2023
В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила строительство ЖК на Военведе
В Ростове-на-Дону получила положительное заключение документация для строительства многоквартирного дома в районе переулка Элеваторный, говорится в Едином государственном реестре заключений.
28 декабря 2023, 08:15

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