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Парк "Дружба"

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Власти столкнулись с проблемами при реконструкции парка «Дружба» в Ростове
19 ноября, 08:30
Парку «Дружба» в Ростове не удалось засудить разработчика проекта реконструкции
3 февраля, 16:44
2023
В Ростове при благоустройстве парка «Дружба» выявили множество нарушений
В Ростове при благоустройстве парка «Дружба» обнаружили многочисленные нарушения, об этом сообщили донские СМИ.
18 октября 2023, 08:40
Парк Дружба в Ростове защитят от затопления за 56,2 миллиона рублей
16 июня 2023, 09:11
Логвиненко сообщил о приостановке работ по реконструкции парка «Дружба» в Ростове
Из-за ливней работы по благоустройству приостановили в парке «Дружба» в Ростове, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.
5 июня 2023, 12:41
Благоустройство парка «Дружба» в Ростове планируют завершить в ноябре 2024 года
В Ростове благоустройство парка «Дружба» рассчитывают закончить в 2024 году, об этом сообщил глава городского департамента ЖКХ Алексей Пономарев.
10 января 2023, 13:21
2022
Ростовчане пожаловались на опасных собак без поводков и экскременты в парке «Дружба»
В Ростове жители Северного жилого массива пожаловались на незаконный выгул собак в парке «Дружба» на бульваре Комарова, обращение появилось на портале городского благоустройства.
12 декабря 2022, 14:06
В Ростове общественники заявили об угрозе вырубки 237 деревьев в парке «Дружба»
В Ростове общественники сообщили, что под снос собираются отдать около 240 деревьев в парке «Дружба», об этом они рассказали в соцсетях.
1 декабря 2022, 17:57
Прокуратура признала незаконным снос 237 деревьев в парке «Дружба» в Ростове
Прокуратура посчитала незаконным снос 237 деревьев в парке «Дружба» в Ростове, сообщили активисты движения «Городской патруль».
29 сентября 2022, 09:24

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