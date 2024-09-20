Парк имени Островского

«Опять вырубают деревья?»: ростовчан возмутил забор в парке имени Островского

В редакцию RostovGazeta обратились жители Первомайского района Ростова. По их предположениям, в парке имени Островского готовится очередное массовое уничтожение деревьев для строительства коммерческого объекта.