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Парк имени Островского

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2024
«Опять вырубают деревья?»: ростовчан возмутил забор в парке имени Островского
В редакцию RostovGazeta обратились жители Первомайского района Ростова. По их предположениям, в парке имени Островского готовится очередное массовое уничтожение деревьев для строительства коммерческого объекта.
20 сентября, 06:41
Ростовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского
18 сентября, 18:31
Епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове
26 июля, 19:09
В Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу
В Ростове-на-Дону открылась детская железная дорога, на которой будут курсировать поезда «Колибри» и «Тихий Дон», сообщает пресс-служба СКЖД.
2 июня, 06:33
2023
«Уничтожение парка имени Островского в Ростове»: продают землю и вырубают деревья
В редакцию Rostovgazeta обратились жители микрорайона Сельмаш с очередной жалобой на массовую вырубку деревьев в парке имени Николая Островского в Ростове.
19 сентября 2023, 09:18
Памятник проводнице установили в парке имени Островского в Ростове
Памятник проводнице теперь стоит в парке имени Островского Ростова возле учебного корпуса Ростовской детской железной дороги, сообщает пресс-служба СКЖД.
5 августа 2023, 08:08

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