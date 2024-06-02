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Парк Островского в Ростове

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Июнь
В Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу
В Ростове-на-Дону открылась детская железная дорога, на которой будут курсировать поезда «Колибри» и «Тихий Дон», сообщает пресс-служба СКЖД.
2 июня, 06:33
Сентябрь 2023
«Уничтожение парка имени Островского в Ростове»: продают землю и вырубают деревья
В редакцию Rostovgazeta обратились жители микрорайона Сельмаш с очередной жалобой на массовую вырубку деревьев в парке имени Николая Островского в Ростове.
19 сентября 2023, 09:18
Июль 2023
Скейт-площадку откроют в парке имени Островского в Ростове за 16 млн рублей
Тендер на приобретение и установку скейт-площадки на территории Первомайского района Ростова в 2023 году опубликован на сайте государственных закупок.
22 июля 2023, 06:23
В парке имени Островского в Ростове массово вырубили деревья
3 июля 2023, 13:44

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