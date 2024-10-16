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Пассажир

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Маломерные суда столкнулись на Дону рядом с Азовом
16 октября, 14:55
На Космонавтов в Ростове два человека погибли, улетев под машину на мотоцикле
1 октября, 10:55
В Ростовской области мотоциклист влетел в опору ЛЭП и разбился насмерть
15 сентября, 11:02
Выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное ДТП в Волгодонске
В Волгодонске мотоциклист переехал собаку и разбился в ДТП, его пассажирка с травмами попала в больницу, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
14 сентября, 07:37
Два человека пострадали в загоревшемся Hyundai на М-4 в Ростовской области
В Ростовской области на ходу загорелся автомобиль. Два человека пострадали, сообщает региональное МЧС.
26 июля, 15:07
В Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом
В Ростовской области в районе Гуково водитель слетел с дороги и врезался в дерево. Находившийся с ним в салоне пассажир скончался на месте, сообщает местный УГИБДД.
6 июня, 17:44
Ростовчанка провалилась в люк в автобусе и получила травму
В Ростове-на-Дону пострадала пассажирка автобуса из-за открытого люка, сообщила она в соцсети «ВКонтакте».
20 мая, 10:30
Пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области
28 марта, 17:06
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
20 февраля, 17:41
Власти выявили жесткие нарушения на автобусных маршрутах Ростовской области
В Ростовской области после жалоб пассажиров обнаружили жесткие нарушения в работе семи автобусных маршрутов, об этом сообщили на портале донского правительства.
19 января, 08:09
2023
Водителю дали 9 лет колонии за гибель двух человек в Ростовской области
3 октября 2023, 13:53
Два человека пострадали в аварии с автобусом в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись автобус и автомобиль, пострадали два человека, сообщили в региональном УГИБДД.
16 сентября 2023, 13:46
Пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП
В Ростовской области сбилось расписание у пяти поездов из-за аварии с двумя погибшими, сообщает СКЖД.
5 сентября 2023, 08:08
Два человека погибли в аварии с участием поезда и машины в Ростовской области
В Ростовской области поезд протаранил автомобиль, погибли два человека, сообщает СКЖД.
5 сентября 2023, 07:39
Пассажира выбросило из салона и насмерть придавило машиной в Ростовской области
В Ростовской области в перевернувшейся машине погиб пассажир, сообщили в региональном УГИБДД.
1 сентября 2023, 09:40
Топ-менеджер из Москвы устроил погром в ростовской гостинице
7 августа 2023, 07:16
Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростове-на-Дону 5 августа
5 августа 2023, 09:03
Один человек погиб и четверо ранены в аварии в Ростовской области
2 августа 2023, 04:42
Один человек погиб в аварии с военным грузовиком в Ростовской области утром 30 июля
30 июля 2023, 12:18
Водителя автобуса наказали после упавшего в обморок пассажира в Ростове-на-Дону
29 июля 2023, 10:01

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