В Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом

В Ростовской области в районе Гуково водитель слетел с дороги и врезался в дерево. Находившийся с ним в салоне пассажир скончался на месте, сообщает местный УГИБДД.