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Пассажирский транспорт

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2024
Появились первые кадры с места взрыва поезда из Батайска под Белгородом
11 сентября, 10:07
Появилось видео страшного ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием фуры и автобуса
26 июня, 16:26
В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов
В Ростовской области землю вокруг аэропорта Платов затопило рекой, пока дончане простаивали в пробках и удивлялись стремительному росту цен на мясо.
15 февраля, 15:15
«Как кильки в банке ездим»: ростовчане сообщили, что стало с автобусами после реформы
10 января, 09:04
Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
8 января, 14:42
Власти рассказали, как будут ходить автобусы в Ростове на Рождество
В канун Рождества в Ростове-на-Дону общественный транспорт будет работать до 03.00 мск, сообщили в администрации города.
6 января, 05:36
2023
В Ростове в ноябре зарплаты водителей автобусов выросли до 85 тысяч рублей
30 ноября 2023, 16:58
Решить проблему с переполненными автобусами в Ростове не смогут еще три года
9 ноября 2023, 08:46
Не роскошь: автомобиль есть у каждого третьего жителя Ростовской области
Владельцы машин в Ростовской области в последнее воскресенье октября отметят День автомобилистов, сообщили в Ростовстате.
29 октября 2023, 07:52
В Ростовской области бензин стал дороже на 13,5% с начала 2023 года
12 октября 2023, 17:07
В Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентября
С 19 сентября и до окончания работ по модернизации тепломагистрали на улице Московской, общественный пассажирский транспорт будет двигаться по измененным маршрутам, сообщили городские власти.
19 сентября 2023, 12:24
Эксперт рассказал, когда по Ростову будут ездить беспилотные автомобили
Ростовские водители тотально игнорируют правила дорожного движения и будут мешать беспилотным автомобилям, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Даниил Светличный.
12 сентября 2023, 06:42
Урбанист Светличный объяснил, когда в Ростове массово появятся беспилотные автомобили
Дорожное движение в городе неправильно спроектировано, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Даниил Светличный.
12 сентября 2023, 06:13
В Ростове-на-Дону появятся более 340 «умных» светофоров
В Ростове-на-Дону объявили электронный аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ для внедрению интеллектуальных транспортных систем, говорится в материалах госзакупок.
16 августа 2023, 09:20
Автобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в жару
В Ростове-на-Дону проведенные проверки общественного транспорта выявили более 20 нарушений, сообщили в городской администрации.
8 августа 2023, 08:15
На двух остановках в Ростове-на-Дону сделают зарядки для электробусов до 1 ноября
В Ростове-на-Дону до конца октября на двух остановках в городе появятся зарядки для электробусов, сообщают СМИ.
3 августа 2023, 11:31
Все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля
Из Ростовской области в понедельник, 17 июля, отменены все автобусные маршруты, которые проходят через Крымский мост, сообщили в правительстве региона.
17 июля 2023, 07:39

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