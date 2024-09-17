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Патроны

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2024
Житель Ростовской области делал дома огнестрел и боеприпасы
В Ростовской области задержали мужчину, который изготовил огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает УТ МВД по СКФО.
17 сентября, 08:46
В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и даму с сумкой боеприпасов на вокзале
14 августа, 17:27
В Ростове женщина пыталась пронести на вокзал сумку с боеприпасами
14 августа, 09:02
В Ростове по Нариманова люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак
В Ростове-на-Дону ситуация с бездомными собаками стала критической. Улица Нариманова превратились в зону постоянной опасности, сообщает Don Mash.
22 апреля, 11:25
ФСБ провели облавы на подпольных оружейников в Ростовской области
28 марта, 12:42
Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки
26 марта, 12:09
Квартиранты забыли пакет с патронами в съемном жилье в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону владелец домовладения нашел пакет с патронами после того, как из него съехали квартиранты, сообщает «Провинция».
9 февраля, 13:56
2023
В Ростовской области пыталась сбежать чиновница, у которой нашли патроны и винтовку
29 сентября 2023, 13:27
Взрывпакет, патроны и миллионы нашли у главы отдела донского Росреестра
В Ростовской области провели обыски у одного из руководителей Чертковского отдела управления Росреестра, сообщили в региональном УФСБ.
29 сентября 2023, 11:55
Ростовчане заявили о найденной в озере гранате вечером 6 июля
В Ростове-на-Дону в озере на Западном обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
7 июля 2023, 06:32

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