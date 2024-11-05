В Ростовской области за нарушения самокатчиков будут штрафовать на 800 рублей

4 мая в Ростовской области ввели новые ограничения для электросамокатов. В связи в этим МЧС России призывает вспомнить правила дорожного движения для этого вида транспорта. Основные требования были опубликованы в телеграм-канале ведомства.