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ПДД

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Ноябрь
Первый снегопад заметили в Ростове-на-Дону
5 ноября, 05:52
Сентябрь
Четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом
25 сентября, 12:29
Полицейские нагрянули с рейдом в ночные клубы Ростова-на-Дону
В Ростове прошли очередные рейды, в том числе — по ночным клубам. О проверке правоохранителей 24 сентября сообщает ГУ МВД по Ростовской области.
24 сентября, 18:21
Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге
Спустя сутки полиция разыскала парня, который распугал прохожих в Таганроге, размахивая пистолетом за рулем Lada, сообщает региональное ГУ МВД.
19 сентября, 18:02
Август
Блогера Валю Карнавал из Ростовской области наказали за 74 нарушения ПДД
26 августа, 09:14
Июнь
Еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области
2 июня, 09:54
Май
До -5 градусов может опуститься температура в Ростовской области с 9 мая
Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание с 9 по 11 мая в Ростовской области. В связи с этом Госавтоинспекция региона призывает автомобилистов быть осторожнее на дорогах, сообщает ведомство.
7 мая, 10:16
В Ростовской области за нарушения самокатчиков будут штрафовать на 800 рублей
4 мая в Ростовской области ввели новые ограничения для электросамокатов. В связи в этим МЧС России призывает вспомнить правила дорожного движения для этого вида транспорта. Основные требования были опубликованы в телеграм-канале ведомства.
5 мая, 17:25
Апрель
«Умная» разметка появится на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Делегация «Автодора» вместе с представителем правления Вячеславом Петушенко посетила участок трассы М-4 «Дон» и обсудила ремонт дороги и создание новой безопасной разметки, сообщает госкомпания в своем Телеграм-канале.
27 апреля, 13:43
Автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
13 апреля, 08:46
Март
Комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом
28 марта, 04:55
Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта
22 марта, 06:35
В Ростове установили камеру, штрафующую за непристегнутый ремень. Показываем на карте
2 марта, 09:26
В Ростовской области идут облавы на пьяных водителей и автомобилистов без прав
2 марта, 09:04
Январь
Восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске
В Волгодонске водитель сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре», подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
16 января, 16:23
Три человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января
1 января, 15:49
Декабрь 2023
Из-за гололеда в Ростовской области погибли 4 человека
В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 71 ДТП, погиб один человек, семеро пострадали, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.
13 декабря 2023, 08:59
Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда
В Ростовской области автомобилистов предупредили об опасном гололеде и усилении ветра до 18 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
12 декабря 2023, 15:08
Северный обход Ростова сковало 37-километровой пробкой из-за гололеда
12 декабря 2023, 15:08
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» растянулась 14-километровая пробка
9 декабря 2023, 11:48

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