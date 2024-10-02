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Пенальти

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2024
«Практически все по плану»: Карпин объяснил обидное поражение «Ростова» ФК «Химки»
Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался доволен провальной игрой команды в мачте против ФК «Химки», информирует телеканал «Матч ТВ».
2 октября, 18:25
ФК «Ростов» направит ответную жалобу на «Оренбург» за нарушение правил
22 августа, 10:13
2023
ФК «Ростов» проиграл «ЦСКА» со счетом 2:0
3 декабря 2023, 13:15
ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти
20 сентября 2023, 16:54
ФК «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» с разгромным счетом 1:5
Футбольный клуб «Ростов» в выездном матче проиграл «Крыльям Советов», со счётом 1:5, сообщается на странице клуба.
6 августа 2023, 05:44
ФК «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив в добавленное время
30 июля 2023, 08:26

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