Ростов засыпало пеплом от крупного ландшафтного пожара в Аксае

Пепел от огромного ландшафтного пожара в Аксае накрыл ближайшие населенные пункты, в том числе Ростов. Кадры упавших хлопьев пепла горожане поделились с RostovGazeta.