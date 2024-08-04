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Перебои радиовещания в Ростовской области

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Август 2024
Жители Ростовской области останутся без телевидения в начале августа
В одном из населенных пунктов Ростовской области на неделе с 5 по 11 августа будут перебои с теле- и радио- сигналом, сообщает РТРС.
4 августа 2024, 07:27
Июнь 2024
В Ростове и области с 24 июня не будет работать телевидение и радио
Ростовчан и жителей некоторых районов Ростовской области предупреждают о возможных перебоях в теле- и радиовещании, сообщает РТРС.
23 июня 2024, 05:29
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня
Перебои в работе ТВ и радио ждут в Ростовской области, о графике отключений напомнили в РТРС.
1 июня 2024, 08:31

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