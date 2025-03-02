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Переход

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2025
Пассажирский автобус попал в жесткую аварию в центре Ростова
2 марта, 06:21
2024
В горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку
Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасли туристку из Ростовской области, которая упала на тропе в ущелье Юсенги, об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС Республики.
28 марта 2024, 16:04
Одобрен проект реставрации перехода с мозаикой в Ростове-на-Дону
9 января 2024, 10:26
2023
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону
28 декабря 2023, 05:56
Водитель BMW промчался на красный свет и насмерть сбил пешехода в Таганроге
16 декабря 2023, 06:52
Водитель Lexus сбила перебегавшую дорогу школьницу в Батайске
13 ноября 2023, 04:47
Еще одну мозаику в переходе в Ростове признали объектом культурного наследия
В Ростове-на-Дону переходу с мозаикой в центре города присвоили статус объекта культурного наследия, сообщает в Telegram Комитет по охране ОКН региона.
11 октября 2023, 08:26
Жители в Ростовской области задержали пьяного водителя, который сбил двух детей
30 августа 2023, 04:53
Поезд насмерть сбил женщину в Ростовской области
26 августа 2023, 06:53
Ростовчане рассказали о пенсионерке, прокалывающей колеса транспорта
11 августа 2023, 05:31
Водитель иномарки в Ростове-на-Дону сбил ребенка вечером 25 июля
В Ростове-на-Дону водитель автомобиля во вторник, 29 июля, сбил на переходе ребенка, сообщили в региональном УГИБДД.
26 июля 2023, 06:43
Появилось новое место пересечения пешеходами границы Ростовской области и ЛНР
В поселке Чертково Ростовской области стал доступен переход, по которому можно попасть в населенный пункт Меловой ЛНР, сообщили в Минтранспорта региона.
6 июля 2023, 06:48

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