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Перекрытие движения

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2024
В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы
5 сентября 2024, 06:02
На шести улицах Ростова ограничат движение транспорта и пешеходов в сентябре
28 августа 2024, 18:49
Центр Ростова частично перекроют для транспорта и пешеходов
25 августа 2024, 10:19
В Ростове-на-Дону Большую Садовую перекроют из-за забега
21 июля 2024, 16:38
Коробка в фольге парализовала движение на 2-й Краснодарской в Ростове
В Ростове из-за подозрительной коробки оцепили участок на 2-й Краснодарской, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
4 апреля 2024, 14:52
2023
Крыша старинного Дома Парамоновых обрушилась в Ростове из-за пожара
9 ноября 2023, 07:43
В Ростове перекрыли Оганова из-за нескольких десятков затопленных машин
В Ростове-на-Дону после прошедшего дождя перекрыли проезд по улице Оганова, сообщили в региональном УГИБДД.
5 сентября 2023, 09:18
В историческом центре Ростова-на-Дону ограничили движение до 25 августа
В Ростове-на-Дону в четверг, 27 июля, ограничили движение в части улицы Московской, сообщили в городской администрации.
27 июля 2023, 08:43
Губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика
В Ростовской области приняли ряд мер для нормализации ситуации на дорогах после теракта на Крымском мосту, сообщил губернатор Василий Голубев.
18 июля 2023, 06:25
Водители заявили о перекрытом въезде в Ростов-на-Дону из Аксая
Для водителей закрыли въезд в Ростов-на-Дону со стороны Аксая, сообщили автомобилисты в соцсетях.
24 июня 2023, 07:13

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