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Перелом

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2024
Врачи в Ростовской области заменили кость в ноге у раненного на СВО сапера
15 августа, 09:03
Волонтер из Гукова пожаловалась на грубость врачей в горбольнице
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Гуково, многодетная мать и волонтер Светлана Авдеева, которую возмутило отношение врача горбольницы к родственникам пациента.
17 июня, 11:43
«Я здесь царь»: как относятся к пациентам в больнице Ростовской области
14 июня, 15:50
Боец поп-ММА Магомед Зайналов выпал с 10 этажа в Ростове
24 января, 14:43
2023
«Перелом уже виден»: ростовский депутат Виктор Водолацкий рассказал о ходе СВО
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta об успехах наших бойцов в зоне специальной военной операции.
17 октября 2023, 13:57
Девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону в ночь на 21 июля
В Ростове-на-Дону из окна дома выпала девушка и упала на тротуар, сообщили очевидцы в соцсетях.
21 июля 2023, 08:35

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