rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Перестрелка

Выбрать дату
2024
Фермеров из Ростовской области оправдали по делу о массовом убийстве людей
Ростовский областной суд повторно рассмотрел дело о перестрелке между двумя семьями-фермерами в Орловском районе. Решение вынесли спустя четыре года после ЧП, в результате которого погибли пять человек.
19 ноября, 19:21
Полиция раскрыла подробности перестрелки в Шахтах
В Шахтах конфликт на улице между мужчинами завершился стрельбой, сообщили в региональном УМВД.
8 апреля, 09:09
2023
Судимую участницу шоу «Пацанки» из Ростова обвинили в нападении на актрису
16 октября 2023, 07:42
Жителю в Ростовской области дали 8 лет колонии за жестокое убийство друга
29 августа 2023, 08:48
В Ростове-на-Дону будут судить фигурантов дела об убийстве экс-главы ДНР Захарченко
В Ростове-на-Дону завершилось расследование уголовного дела об убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко, сообщает Telegram-канал Readovka.
29 августа 2023, 06:15
Участникам перестрелки с пятью жертвами на Дону отменили оправдательный приговор
Суд отменил оправдательный приговор участникам перестрелки, которая произошла в хуторе Чернозубовка Ростовской области, сообщают СМИ.
28 августа 2023, 07:25
Арестанта будут судить в Ростове за нападение на конвой в суде и перестрелку
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который пытался сбежать из суда и напал с заточкой на полицейского, сообщили в региональной прокуратуре.
3 июля 2023, 14:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика