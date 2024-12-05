rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Перевозки

Выбрать дату
2024
«Валдаи» все? Рассказываем, почему отменили речные рейсы из Ростова в Азов
Речные суда «Валдай» перестали курсировать в Ростовской области до следующего сезона. Об этом сообщили в судоходной пассажирской компании «Дон».
5 декабря, 14:49
Дачников Ростова лишили автобуса из-за острого дефицита водителей
29 августа, 15:05
Власти заявили об оттоке водителей из Ростовской области в Мариуполь
7 января, 10:09
2023
Более 40 млн потратят на документ о транспорте в Ростове-на-Дону
3 ноября 2023, 06:29
«Остается один пшик»: таксист спрогнозировал рост цен на поездки в такси Ростова
13 сентября 2023, 12:03
2022
Ростовская область закупит суда на подводных крыльях в Нижнем Новгороде
В Ростовской области хотят возобновить пассажирские перевозки водным транспортом, сообщили в Минтранспорта региона.
24 октября 2022, 11:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика